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McTominay incorona De Bruyne, la dedica: “Un uomo come te!”

McTominay incorona De Bruyne, la dedica: “Un uomo come te!”TuttoNapoli.net
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Oggi alle 09:30Brevi
di Daniele Rodia

Grande emozione nella preziosa prova di Scott McTominay contro la Cremonese. Il centrocampista scozzese ha messo a referto la rete del momentaneo 1-0 su assist di De Bruyne e poi con una clamorosa giocata acrobatica ha permesso a De Bruyne di siglare il 3-0.  Sui social l'ex giocatore del Manchester United ha celebrato la serata complimentandosi con l'ex Manchester City.

Ecco il post dello scozzese: