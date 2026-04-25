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McTominay incorona De Bruyne, la dedica: “Un uomo come te!”
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Grande emozione nella preziosa prova di Scott McTominay contro la Cremonese. Il centrocampista scozzese ha messo a referto la rete del momentaneo 1-0 su assist di De Bruyne e poi con una clamorosa giocata acrobatica ha permesso a De Bruyne di siglare il 3-0. Sui social l'ex giocatore del Manchester United ha celebrato la serata complimentandosi con l'ex Manchester City.
Ecco il post dello scozzese:
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