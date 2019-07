Atletico Madrid, niente Insigne: per sostituire Griezmann l'obiettivo è Lacazette

(ANSA) - ROMA, 3 LUG - Antoine Griezmann è sul punto di trasferirsi nel Barcellona e l'Atletico Madrid pensa di sostituirlo con il connazionale e collega di ruolo in attacco Alexandre Lazazette, attualmente in forza all'Arsenal di Unai Emery. Lo scrive il Daily Mirror, che parla anche di un incontro fissato per domani fra il giocatore, ex Lione, e gli emissari del club spagnolo. L'obiettivo, nell'immediato, è di capire se vi sia davvero la disponibilità del giocatore francese di lasciare i 'Gunners' per trasferirsi a Madrid, sponda 'colchonera'.