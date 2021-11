Aumentano i guai per Mendy: il giocatore è stato accusato di altri due stupri

Nuovi guai per Benjamin Mendy. Il calciatore del Manchester City, detenuto in una prigione di Liverpool da ormai tre mesi, è stato accusato oggi di altri due stupri. Lo ha annunciato il Crown Prosecution Service, l'istituzione statale che funge da pubblico ministero nei procedimenti penali in Inghilterra e Galles: Mendy comparirà alla Stockport Magistrates' Court il 17 novembre e ora deve affrontare ben sei accuse di stupro e una di aggressione sessuale.