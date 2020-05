Bar e ristoranti aperti già il 18 maggio? Gli scienziati si oppongono: ribadita la prima data

Il Premier Giuseppe Conte starebbe pensando di anticipare l'apertura di determinate attività che non vedono l'ora di ricominciare. Corriere.it fa sapere che se il 18 maggio, a due settimane dall'avvio della fase 2, la curva dei contagi sarà sotto controllo, allora bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici potrebbero aprire al pubblico. Ma i locali dovranno rispettare regole strettissime e dunque sembra difficile che il comitato sia d’accordo con un anticipo di due settimane. Per gli scienziati la data giusta sarebbe ancora quella del 1° giugno e non prima.