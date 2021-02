Bari, DL jr: "Romairone? Volevamo cambiare e ridare nuova linfa al gruppo"

"Voglio ringraziare Romairone e Auteri che hanno lottato nonostante le difficoltà. Sono state persone di qualità, porterò un buon ricordo di loro: sono persone vere. Quando arrivano questi risultati bisogna però arrivare a decisioni importanti, questo è il calcio". Così Luigi De Laurentiis nel corso della conferenza di presentazione di Carrera. Il presidente biancorosso ha parlato, naturalmente, della scelta del nuovo tecnico: "Carrera lo abbiamo cercato, l'abbiamo sentito subito entusiasta. La sua prima figlia è nata qui. Con la moglie hanno bellissimi ricordi. Ci ha dato subito l'idea di aver voglia di fare e portare i risultati. Ho sentito dire che vogliamo restare in Serie C, ma chi ci vuole restare? Abbiamo investito decine di milioni di euro. Il progetto deve salire di categoria. Chi ci vuole restare in una categoria con investimenti a fondo perduto, in campi di patate dove non si può dimostrare il proprio gioco. Nessuno vuole restare in C. Punteremo alla promozione. Non voglio pensare ad altro".

La questione diesse... "Al momento stiamo ancora sondando la possibilità di un sostituto. Potete immaginare, è stato un cambio rapidissimo. E' stata una decisione non semplice, volevamo cambiare aria, trovare un nuovo comparto tecnico per ridare nuova linfa al gruppo. Io resterò a Bari in queste fasi ancora di più per supportare l'allenatore e lo staff tecnico".