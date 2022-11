Bayern, la rivelazione choc di Neuer: "Ho subito tre interventi per un cancro alla pelle"

Rivelazione choc di Manuel Neuer. Il portiere del Bayern ha rivelato di aver dovuto affrontare tre interventi chirurgici a seguito di un cancro alla pelle

Rivelazione choc di Manuel Neuer. Il portiere del Bayern ha rivelato di aver dovuto affrontare tre interventi chirurgici a seguito di un cancro alla pelle. Per questo motivo il tedesco ha lanciato una linea di prodotti proprio per la protezione della pelle, insieme alla tennista Angelique Kerber: "Entrambi abbiamo una storia molto personale quando si tratta di malattie della pelle. Angelique ha un'iperpigmentazione indotta del sole, mentre nel mio caso si tratta di un cancro della pelle sul viso, che ho dovuto operare già tre volte". Da qualche settimana Neuer è indisponibile per un problema alla spalla ma il tecnico Julian Nagelsmann ha assicurato che sarà nuovamente disponibile sabato per la sfida contro l'Hertha.