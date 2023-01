Beffa Ronaldo: al Nassr in campo, ma CR7 ancora non può giocare

L'Al Nassr di Rudi Garcia sta per scendere in campo per la sfida contro l'Al Taee, ma per il momento Cristiano Ronaldo non sarà della partita

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it L'Al Nassr di Rudi Garcia sta per scendere in campo per la sfida contro l'Al Taee, ma per il momento Cristiano Ronaldo non sarà della partita. Il portoghese infatti non può ancora essere tesserato, visto che le regole saudite permettono la presenza di soli 8 stranieri in ogni squadra (l'Al Nassr ha già raggiunto questo limite e dovrà quindi prima cedere un giocatore). Inoltre CR7 deve ancora scontare la squalifica che la FA gli ha comminato per i fatti di Manchester United-Everton, quando gettò a terra lo smartphone di un tifoso. Ronaldo ha comunque voluto dare il proprio sostegno alla squadra tramite una storia su Instagram.