Benevento, i convocati per il Napoli: out Iago Falque, rientra Viola

Il Benevento, attraverso il proprio sito ufficiale, ha diramato la lista di convocati per la sfida contro il Napoli di Gattuso: "Al termine dell'odierna seduta di rifinitura, il tecnico Filippo Inzaghi ha diramato l’elenco dei 24 calciatori convocati per la gara di domani 25 ottobre, ore 15.00, presso lo stadio "C. Vigorito", contro il Napoli:

PORTIERI: Gori, Lucatelli, Manfredini, Montipò.

DIFENSORI: Caldirola, Foulon, Glik, Letizia, Maggio, Pastina, Tuia.

CENTROCAMPISTI: Schiattarella, Dabo, Viola, Tello, Basit, Hetemaj, Improta, R. Insigne, Ionita;

ATTACCANTI: Di Serio, Sau, Lapadula, Caprari.