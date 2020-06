Bullismo ai Colli Aminei, il piccolo Umberto: "Se mi chiedessero scusa li perdonerei! Su Mertens..."

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Buono, ragazzo vittima di bullismo ai Colli Aminei: “Incontrare Mertens è stato bellissimo, abbiamo parlato di calcio, è molto affettuoso e simpatico. Abbiamo parlato del rinnovo e mi ha detto di sì. Lorenzo mi ha mandato un video, regalato la maglietta e mi ha detto che mi aspetta al campo. Bulli? Se mi chiedono scusa, li perdono". Suo padre, Nello Buono ha aggiunto: "Umberto non mi ha dato mai problemi. È sempre stato bravo a scuola, si è coltivato le sue amicizie non ha mai abbandonato il calcio, mi ha sempre pregato di portarlo al campo".