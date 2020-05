Bundesliga, risultati e marcatori: poker Dortmund, il Lipsia non va oltre il pari

Il calcio giocato ai tempi del Coronavirus riparte e lo fa in Germania, con la Bundesliga. Si sono appena concluse le gare delle 15:30 della 26a giornata: il Borussia Dortmund batte con un perentorio 4-0 lo Schalke 04, a segno il solito Haaland (clicca qui per vedere le immagini della sua esultanza a distanza). Il Wolfsburg s’impone sul campo dell’Augusta, parità tra Dussendolf e Paderborn. Non va oltre il pareggio il Lipsia, in casa col Friburgo, sconfitta interna per l' Hoffenheim contro l’Hertha Berlino.

Di seguito risultati e marcatori:

Augusta-Wolfsburg 1-2 (43’ Steffen, 54’ Jedvaj)

Dortmund-Schalke 4-0 (29’ Haaland, 45’ Guerreiro, 48’ Hazard, 63’ Guerreiro)

Dussendolf-Paderborn 0-0

Hoffenheim-Hertha 0-3 (58’ aut. Akpoguma, 60’ Ibisevic, 74’ Cunha)

Lipsia-Friburgo 1-1 (34’ Guilde, 77’ Poulsen)