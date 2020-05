Buone notizie da Cremona: per la prima volta dopo 73 giorni non ci sono morti di Covid-19

Arrivano buone notizie da Cremona. Per la prima volta da 73 giorni a questa parte infatti non si sono registrati decessi causati dal Coronavirus nella città lombarda. Lo rivela il quotidiano La Provincia che riporta anche l'invito del prefetto Vito Danilo Gagliardi a controllare maggiormente parchi e aree verdi della città in questa Fase 2 dell'emergenza.