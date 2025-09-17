Calcio in Tv, dove vedere le gare di oggi: c'è la Champions con due italiane
Continuano le gare di Champions League, oggi in campo Inter e Atalanta. La squadra di Chivu vola in Olanda per affrontare l'Ajax, la gara sarà trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video. Impegno difficile per l'Atalanta, che affronta i campioni in carica del PSG: fischio d'inizio alle 21.00 su Sky Sport. Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, mercoledì 17 settembre:
18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
18.45 Olympiacos-Pafos (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
18.45 Slavia Praga-Bodo/Glimt (Champions League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT
19.00 Virtus Verona-Inter U23 (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT
20.00 Salernitana-Atalanta U23 (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT
20.00 Feyenoord-Fortuna Sittard (Eredivisie) - COMO TV
21.00 Ajax-Inter (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO
21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT
21.00 PSG-Atalanta (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
21.00 Liverpool-Atletico Madrid (Champions League) - TV8 SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
21.00 Bayern-Chelsea (Champions League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT
