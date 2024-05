Calcio in Tv, dove vedere le gare di oggi: continua il 36° turno di Serie A

Ci sono diversi appuntamenti in questa domenica 12 maggio. Continua il 36° turno di Serie A che apre con Lazio-Empoli chiude con il big match Atalanta-Roma

Ci sono diversi appuntamenti in questa domenica 12 maggio 2024. Continua il 36° turno di Serie A che apre con Lazio-Empoli alle 12.30, seguono Verona-Torino (15.00), Genoa-Sassuolo (15.00), Juventus-Salernitana (18.00) e chiude il big match Atalanta-Roma alle ore 20.45. Ma non solo: si gioca anche per le serie cadette del nostro paese e sono tanti gli appuntamenti internazionali.

DOMENICA 12 MAGGIO

09.30 Sorteggio playoff Serie C - SKY SPORT 24

11.00 Milan-Frosinone (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

12.30 Lazio-Empoli (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

12.30 Napoli-Milan (Serie A femminile) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

13.00 Norwich-Leeds (Playoff Championship) - DAZN

13.00 Juventus-Monza (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.00 Lecce-Roma (Campionato Primavera) - SOLOCALCIO

14.00 Cadice-Getafe (Liga) - DAZN

14.30 Ajax-Almere City (Eredivisie) - MOLA

14.30 Fortuna Sittard-PSV (Eredivisie) - MOLA

14.30 Go Ahead Eagles-PSV (Eredivisie) - MOLA

14.30 NEC-Feyenoord (Eredivisie) - MOLA

15.00 Zona Serie A - DAZN

15.00 Verona-Torino (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

15.00 Genoa-Sassuolo (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN 2 (canale 215 Sky)

15.00 Sassuolo-Fiorentina (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

15.00 Bologna-Torino (Campionato Primavera) - SOLOCALCIO

15.00 Inter-Sassuolo (Serie A femminile) - DAZN

15.15 West Bromwich Albion-Southampton (Playoff Championship) - DAZN

16.15 Atletico Madrid-Celta (Liga) - DAZN

17.30 Manchester United-Arsenal (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT 4K

17.30 Bayern-Wolfsburg (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 255)

18.00 Juventus-Salernitana (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.00 Monterosi-Potenza (Playout Serie C) - SKY SPORT (canale 251)

18.00 Fiorenzuola-Novara (Playout Serie C) - SKY SPORT (canale 252)

18.00 Recanatese-Vis Pesaro (Playout Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

18.00 Virtus Francavilla-Monopoli (Playout Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

18.30 Valencia-Rayo Vallecano (Liga) - DAZN

19.00 Benfica-Arouca (Campionato portoghese) - DAZN

19.30 Bochum-Bayer Leverkusen (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA

20.45 Atalanta-Roma (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

21.00 PSG-Tolosa (Ligue 1) - SKY SPORT MAX

21.00 Betis-Almeria (Liga) - DAZN

21.00 Montpellier-Monaco (Ligue 1) - SKY SPORT UNO

21.00 Fortaleza-Botafogo (Brasileirão) - MOLA

21.00 Palmeiras-Athletico Paranaense (Brasileirão) - MOLA

21.30 Porto-Boavista (Campionato portoghese) - DAZN

22.45 Portland Timbers-Seattle Sounders (MLS) - APPLE TV

22.45 Belgrano-Racing (Campionato argentino) - SOLOCALCIO e MOLA