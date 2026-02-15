SONDAGGIO - Il Napoli riacciuffa la Roma, chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

Il Napoli non muore mai, non si arrende e pareggia la partita contro la Roma. La doppia rete di Malen concede per due volte il vantaggio agli uomini di Gasperini ma il Napoli prima con Spinazzola e poi con un grande destro di Alisson pareggia i conti! Un punto guadagnato sulla Juventus e vantaggio invariato dalla stessa Roma

