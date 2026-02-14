Højlund batte sempre la Roma ma senza segnare: la statistica

La Roma va in apprensione quando incrocia Rasmus Hojlund: curioso però che, contro i giallorossi, non abbia ancora trovato la via del gol. Tre sfide, zero reti personali, ma altrettante sconfitte per i capitolini. Un vero portafortuna per le sue squadre. Il primo incrocio risale al 18 settembre 2022: successo dell’Atalanta BC all’Olimpico grazie al centro decisivo di Giorgio Scalvini, nato proprio da un’iniziativa di Hojlund. L’attaccante lavorò bene il pallone sulla destra e servì un assist preciso al limite per il difensore della squadra di Gian Piero Gasperini. Già allora si intravedevano le qualità di un centravanti moderno, completo e determinante.

Nel match di ritorno, il 24 aprile 2023, arrivò un altro successo della Dea: 3-1 firmato da Pasalic, Toloi e Koopmeiners. In quell’occasione Hojlund ebbe spazio soltanto nel finale. L’ultimo precedente è più recente: 30 novembre, ancora all’Olimpico. Vittoria per 1-0 del Napoli con rete in contropiede di David Neres, servito, ancora una volta, da Hojlund. Un filtrante verticale perfetto che ha mandato in porta il brasiliano per il tap-in decisivo.

Insomma, Hojlund si esalta contro la Roma anche senza segnare. E domani, alla quarta sfida contro i giallorossi, il traguardo è chiaro: trovare finalmente il suo primo gol contro i giallorossi