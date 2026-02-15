Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: c'è Napoli-Roma alle 20:45

TuttoNapoli.net
di Davide Baratto

In questa domenica 15 febbraio continua la 25ª giornata di Serie A, che tra i vari match vede andare in scena Napoli-Roma alle ore 20:45. Si gioca anche nelle serie cadette del nostro paese e sono numerosi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.

DOMENICA 15 FEBBRAIO

11.00 Inter-Roma (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

11.00 Napoli-Parma (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

12.15 Feyenoord-Go Ahead Eagles (Eredivisie) - COMO TV

12.30 Udinese-Sassuolo (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

12.30 Vicenza-Alcione (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 257) e NOW

12.30 Triestina-Novara (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 258) e NOW

12.30 Parma-Inter (Serie A femminile) - DAZN

13.00 Juventus-Monza (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.00 Birmingham-Leeds (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

13.30 Cercle Bruges-Bruges (Campionato belga) - DAZN

13.30 Holstein Kiel-Schalke 04 (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW

14.00 Oviedo-Athletic (Liga) - DAZN

14.30 Ravenna-Juventus Next Gen (Serie C) - RAIPLAY SPORT 1, SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

14.30 Bra-Ascoli (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

14.30 Livorno-Pianese (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

14.30 Sambenedettese-Torres (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

14.30 Guidonia-Forlì (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

14.30 Dolomiti Bellunesi-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

14.30 Reggina-Messina (Serie D) - VIVO AZZURRO TV

14.30 Grimsby-Wolverhampton (FA Cup) - DAZN

15.00 Zona Serie A - DAZN

15.00 Parma-Verona (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Cremonese-Genoa (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)

15.00 Zona Serie B - DAZN

15.00 Bari-Sudtirol (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Monza-Juve Stabia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Spezia-Frosinone (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Verona-Fiorentina (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

15.00 Kilmarnock-Celtic (Campionato scozzese) - COMO TV

15.00 Oxford United-Sunderland (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

15.00 Stoke City-Fulham (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

15.00 Juventus-Lazio (Serie A femminile) - DAZN

15.30 Augsburg-Heidenheim (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT MIX e NOW

16.15 Rayo Vallecano-Atletico Madrid (Liga) - DAZN

16.30 Nacional-Porto (Campionato portoghese) - DAZN

17.15 Empoli-Reggiana (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

17.30 Lipsia-Wolfsburg (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW

17.30 Arsenal-Wigan (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

17.30 Perugia-Carpi (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

17.30 Pontedera-Gubbio (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 253) e NOW

17.30 Trento-Pro Patria (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

17.30 Lumezzane-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

17.30 Albinoleffe-Arzignano (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

17.30 Rangers-Hearts (Campionato scozzese) - SPORTITALIA

17.45 Osijek-Hajduk (Campionato croato) - COMO TV

18.00 Torino-Bologna (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.00 Roma-Napoli (Serie A femminile) - DAZN

18.30 Levante-Valencia (Liga) - DAZN

18.30 Anderlecht-La Louviere (Campionato belga) - DAZN

19.30 Avellino-Pescara (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.30 Lecco-Virtus Verona (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.30 Potenza-Team Altamura (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.45 Napoli-Roma (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.45 Lione-Nizza (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW

21.00 Maiorca-Betis (Liga) - DAZN

21.00 Gimnasia La Plata-Estudiantes (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV

21.30 Sporting-Famalicao (Campionato portoghese) - DAZN

23.30 Boca Juniors-Platense (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV