Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: c'è Napoli-Roma alle 20:45
In questa domenica 15 febbraio continua la 25ª giornata di Serie A, che tra i vari match vede andare in scena Napoli-Roma alle ore 20:45. Si gioca anche nelle serie cadette del nostro paese e sono numerosi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.
DOMENICA 15 FEBBRAIO
11.00 Inter-Roma (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
11.00 Napoli-Parma (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
12.15 Feyenoord-Go Ahead Eagles (Eredivisie) - COMO TV
12.30 Udinese-Sassuolo (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
12.30 Vicenza-Alcione (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 257) e NOW
12.30 Triestina-Novara (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 258) e NOW
12.30 Parma-Inter (Serie A femminile) - DAZN
13.00 Juventus-Monza (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
13.00 Birmingham-Leeds (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
13.30 Cercle Bruges-Bruges (Campionato belga) - DAZN
13.30 Holstein Kiel-Schalke 04 (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW
14.00 Oviedo-Athletic (Liga) - DAZN
14.30 Ravenna-Juventus Next Gen (Serie C) - RAIPLAY SPORT 1, SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
14.30 Bra-Ascoli (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
14.30 Livorno-Pianese (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
14.30 Sambenedettese-Torres (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
14.30 Guidonia-Forlì (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
14.30 Dolomiti Bellunesi-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
14.30 Reggina-Messina (Serie D) - VIVO AZZURRO TV
14.30 Grimsby-Wolverhampton (FA Cup) - DAZN
15.00 Zona Serie A - DAZN
15.00 Parma-Verona (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Cremonese-Genoa (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)
15.00 Zona Serie B - DAZN
15.00 Bari-Sudtirol (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Monza-Juve Stabia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Spezia-Frosinone (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Verona-Fiorentina (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
15.00 Kilmarnock-Celtic (Campionato scozzese) - COMO TV
15.00 Oxford United-Sunderland (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
15.00 Stoke City-Fulham (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
15.00 Juventus-Lazio (Serie A femminile) - DAZN
15.30 Augsburg-Heidenheim (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT MIX e NOW
16.15 Rayo Vallecano-Atletico Madrid (Liga) - DAZN
16.30 Nacional-Porto (Campionato portoghese) - DAZN
17.15 Empoli-Reggiana (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.30 Lipsia-Wolfsburg (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW
17.30 Arsenal-Wigan (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
17.30 Perugia-Carpi (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
17.30 Pontedera-Gubbio (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
17.30 Trento-Pro Patria (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
17.30 Lumezzane-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
17.30 Albinoleffe-Arzignano (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
17.30 Rangers-Hearts (Campionato scozzese) - SPORTITALIA
17.45 Osijek-Hajduk (Campionato croato) - COMO TV
18.00 Torino-Bologna (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.00 Roma-Napoli (Serie A femminile) - DAZN
18.30 Levante-Valencia (Liga) - DAZN
18.30 Anderlecht-La Louviere (Campionato belga) - DAZN
19.30 Avellino-Pescara (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Lecco-Virtus Verona (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Potenza-Team Altamura (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.45 Napoli-Roma (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Lione-Nizza (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW
21.00 Maiorca-Betis (Liga) - DAZN
21.00 Gimnasia La Plata-Estudiantes (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV
21.30 Sporting-Famalicao (Campionato portoghese) - DAZN
23.30 Boca Juniors-Platense (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV
