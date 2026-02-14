Conte fantasma in conferenza pre-partita: l'ultima in Serie A fu ad ottobre!

Oggi alle 12:45Brevi
di Daniele Rodia

Antonio Conte non parlerà alla stampa alla vigilia di Napoli-Roma. É ormai diventata una consuetudine durante questa stagione: ennesimo big match che non godrà alla vigilia delle parole del mister azzurro. Gasperini, allenatore della Roma, interverrà oggi alle 13.30, presentando i temi della delicata sfida di campionato contro il Napoli.

L’ultima conferenza stampa alla vigilia di una gara di Serie A risale al 17 ottobre, quando l'allenatore leccese presentò alla stampa la sfida tra Torino e Napoli, poi persa a causa della rete dell'ex Simeone.