Foto Vergogna a San Siro! Bastoni si tuffa e La Penna espelle Kalulu

Clamoroso quanto accaduto in Inter-Juventus al 43esimo sul risultato di 1-1: Bastoni e Kalulu entrambi già ammoniti, il difensore nerazzurro simula clamorosamente un contatto, tuffandosi, ma l'arbitro La Penna estrae il secondo giallo ai danni del difensore bianconero. A rimanere in dieci uomini è quindi la squadra di Spalletti, quando in realtà era l'Inter a dover rimanere in inferiorità numerica, essendo prevista da regolamento l'ammonizione per simulazione.

Di seguito la foto.