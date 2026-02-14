Vergogna a San Siro, Bastoni ammonito simula e fa espellere Kalulu. Chivu lo toglie al 45’

Vergogna a San Siro, Bastoni ammonito simula e fa espellere Kalulu. Chivu lo toglie al 45'
di Davide Baratto

Protagonista di un episodio di estrema anti sportività, Alessandro Bastoni è stato sostituito al 45esimo dal suo allenatore Cristian Chivu, dopo aver fatto espellere Kalulu ingannando l'arbitro La Penna con una clamorosa simulazione. A rimanere in inferiorità numerica doveva invece essere l'Inter, perché Bastoni era già ammonito e meritava il secondo giallo per simulazione.