Calcio in Tv, dove vedere le gare di oggi: si parte col Liverpool, poi B e 3 gare di A

Si gioca anche in Serie B, con 4 gare alle 14.00 e 4 partite alle 16.15.

Dopo l'anticipo di ieri sera, la Serie A torna in campo con tre gare: alle 15.00 Lecce-Monza, alle 18.00 il big match fra Juventus e Milan, mentre stasera alle 20.45 il nuovo tecnico della Lazio Igor Tudor sfida la sua ex squadra, l'Hellas Verona. Si gioca anche in Serie B, con 4 gare alle 14.00 e 4 partite alle 16.15. Per quanto riguarda la Serie C, alle 18.30 scende in campo tutto il Girone C in quella che è l'ultima giornata della regular season.

12.30 Sampdoria-Pomigliano (Serie A femminile) - DAZN

13.30 West Ham-Liverpool (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K

14.00 Parma-Lecco (Serie B) - DAZN, SKY SPORT

14.00 Brescia-Spezia (Serie B) - DAZN, SKY SPORT

14.00 Modena-Sudtirol (Serie B) - DAZN, SKY SPORT

14.00 Ternana-Ascoli (Serie B) - DAZN, SKY SPORT

14.00 Las Palmas-Girona (Liga) - DAZN

14.30 Napoli-Como (Serie A femminile) - DAZN

15.00 Lecce-Monza (Serie A) - DAZN, ZONA DAZN

15.30 Lipsia-Borussia Dortmund (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA

16.00 Manchester United-Burnley (Premier League) - SKY SPORT UNO

16.15 Sampdoria-Como (Serie B) - DAZN, SKY SPORT

16.15 Palermo-Reggiana (Serie B) - D DAZN, SKY SPORT

16.15 Cosenza-Bari (Serie B) - DAZN, SKY SPORT

16.15 Cittadella-Feralpisalò (Serie B) - DAZN, SKY SPORT

16.15 Almeria-Getafe (Liga) - DAZN

18.00 Juventus-Milan (Serie A) - DAZN, ZONA DAZN

18.00 Fiorentina-Sassuolo (Serie A femminile) - DAZN

18.30 Bayer Leverkusen-Stoccarda (Bundesliga) - SKY SPORT 4K

18.30 Alaves-Celta (Liga) - DAZN

18.30 Catania-Benevento (Serie C) - SKY SPORT UNO

18.30 Avellino-Crotone (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT CALCIO

18.30 Juve Stabia-Picerno (Serie C) - SKY SPORT

18.30 Casertana-Sorrento (Serie C) - SKY SPORT

18.30 Latina-Taranto (Serie C) - SKY SPORT

18.30 Potenza-Virtus Francavilla (Serie C) - SKY SPORT

18.30 Monterosi-Foggia (Serie C) - SKY SPORT

18.30 Audace Cerignola-Giugliano (Serie C) - SKY SPORT

18.30 Monopoli-Messina (Serie C) - SKY SPORT

18.30 Brindisi-Turris (Serie C) - SKY SPORT

18.30 Chelsea-Barcellona (Semifinale Champions League femminile) - DAZN

19.00 Benfica-Braga (Campionato portoghese) - DAZN

20.45 Lazio-Verona (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT

21.00 Aston Villa-Chelsea (Premier League) - SKY SPORT

21.00 PSG-Le Havre (Ligue 1) - SKY SPORT

21.00 Atletico Madrid-Athletic (Liga) - DAZN