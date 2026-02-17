Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: al via i play-off di Champions League
In questo martedì 17 febbraio prendono il via i play-off di Champions League. Dopo Galatasaray-Juventus alle ore 18:45, ecco tre gare in contemporanea alle 21:00: Borussia Dortmund-Atalanta, Benfica-Real Madrid, Monaco-PSG. Di seguito la programmazione in tv.
MARTEDÌ 17 FEBBRAIO
14.30 Italia-Ucraina Under 18 (Amichevole) - VIVO AZZURRO TV
18.45 Galatasaray-Juventus (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Borussia Dortmund-Atalanta (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Benfica-Real Madrid (Champions League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 Monaco-PSG (Champions League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 254) e NOW
23.00 Carabobo-Huachipato (Copa Libertadores) - COMO TV
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Atalanta
|Napoli
