Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: al via i play-off di Champions League

© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 07:00Brevi
di Davide Baratto

In questo martedì 17 febbraio prendono il via i play-off di Champions League. Dopo Galatasaray-Juventus alle ore 18:45, ecco tre gare in contemporanea alle 21:00: Borussia Dortmund-Atalanta, Benfica-Real Madrid, Monaco-PSG. Di seguito la programmazione in tv.

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO

14.30 Italia-Ucraina Under 18 (Amichevole) - VIVO AZZURRO TV

18.45 Galatasaray-Juventus (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Borussia Dortmund-Atalanta (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 Benfica-Real Madrid (Champions League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 253) e NOW

21.00 Monaco-PSG (Champions League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 254) e NOW

23.00 Carabobo-Huachipato (Copa Libertadores) - COMO TV