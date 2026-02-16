Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: termina il 25° turno di Serie A
In questo lunedì 16 febbraio termina la 25ª giornata di Serie A con l'ultimo match in programma: Cagliari-Lecce. Si gioca anche il Monday Night di Liga, oltre che FA Cup e in Serie C. Di seguito la programmazione in tv.
LUNEDI' 16 FEBBRAIO
15.00 Sassuolo-Atalanta (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
20.30 Pergolettese-Union Brescia (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Ospitaletto-Inter U23 (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.30 Pineto-Ternana (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 254) e NOW
20.30 Vis Pesaro-Campobasso (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
20.30 Cittadella-Renate (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
20.30 Macclesfield-Brentford (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
20.30 Real Sociedad II-Malaga (Segunda Division) - DAZN
20.45 Cagliari-Lecce (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Girona-Barcellona (Liga) - DAZN
