Il Napoli cambia ancora: Conte Lancia una pedina in attacco e una in difesa

Il Napoli cambia ancora: Conte Lancia una pedina in attacco e una in difesaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 22:32Brevi
di Christian Marangio

Verso la fine della seconda frazione è arrivato il momento per Antonio Conte di dare fiato ad Hojlund che ha lottato tanto in questa gara per far spazio a Lucca. Spazio anche per Juan Jesus che entra al posto di Alessandro Buongiorno.