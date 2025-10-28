Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: c'è Lecce-Napoli! Inizia la 9ª giornata

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: c'è Lecce-Napoli! Inizia la 9ª giornataTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00Brevi
di Antonio Noto

In questo martedì 28 ottobre si giocano gli anticipi del turno infrassetimanale validi per la nona giornata di Serie A. In campo alle 18.30 il Napoli capolista, in trasferta sul campo del Lecce. Alle 20.45 l'altro anticipo è Atalanta-Milan. Si gioca anche in Serie B e in Bundesliga, dove l'Eintracht Francoforte, prossimo avversario del Napoli in Champions affronta il Borussia Dortmund in casa. Di seguito la programmazione in tv.

18.30 Lecce-Napoli (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

18.30 Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund (Coppa di Germania) - SKY SPORT CALCIO e NOW

20.30 Zona Serie B - DAZN

20.30 Cesena-Carrarese (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.30 Empoli-Sampdoria (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.30 Frosinone-Virtus Entella (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.30 Palermo-Monza (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.30 Pescara-Avellino (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.30 Reggiana-Modena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.45 Atalanta-Milan (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

23.45 Charlotte-New York City (Playoff MLS) - APPLE TV