Lutto nel mondo della musica: è morta Ornella Vanoni

Oggi alle 00:20Notizie
di Davide Baratto

Lutto nel mondo della musica: si è spenta a Milano la cantante Ornella Vanoni, all'età di 91 anni. "Con profondo dolore riceviamo la notizia della scomparsa di Ornella Vanoni. Grazie per tutto quello che ci hai regalato Ornella, lo terremo sempre nel nostro cuore", il messaggio dai social di Che Tempo Che fa che conferma la notizia.