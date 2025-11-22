Ultim'ora
Lutto nel mondo della musica: è morta Ornella Vanoni
TuttoNapoli.net
Lutto nel mondo della musica: si è spenta a Milano la cantante Ornella Vanoni, all'età di 91 anni. "Con profondo dolore riceviamo la notizia della scomparsa di Ornella Vanoni. Grazie per tutto quello che ci hai regalato Ornella, lo terremo sempre nel nostro cuore", il messaggio dai social di Che Tempo Che fa che conferma la notizia.
Pubblicità
Notizie
Copertina UfficialeNota SSCN dopo rinvio a giudizio: “Sconcertati ma fiduciosi per il processo: verità verrà ristabilita” di Francesco Carbone
Le più lette
Prossima partita
22 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Atalanta
In primo piano
ADL, il legale: "Rinvio a giudizio decisione 'pilatesca'. Dall'Inter caso analogo, ma fu archiviato"
Fabio TarantinoTuttonapoliLukaku al posto di De Bruyne in Champions? Il regolamento Uefa spiega tutto
Pierpaolo MatroneADL: "Io li pago, poi i calciatori vanno in Nazionale e si fanno male! Anguissa dopo Rrahmani..."
Fabio TarantinoUfficialeConte assente a Castel Volturno, SSC Napoli: “Rientra lunedì come programmato”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il terrificante allarme di Conte, l’equivoco da 60 mln, la caccia ai ‘sordi’ che ignorano Antonio e quella ridicola tentazione
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com