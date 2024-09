Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: c'è Napoli-Palermo, continua l'Europa League

Ci sono diversi appuntamenti calcistici in questo giovedì 26 settembre. Continuano infatti i sedicesimi di finale di Coppa Italia, che vedono scendere in campo anche il Napoli contro il Palermo alle ore 21.00, e ha inizio l'Europa League. Si gioca anche per le serie cadette del nostro paese e sono diversi gli incontri internazionali. Di seguito la programmazione in tv.

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE

18.30 Monza-Brescia (Coppa Italia) - 20

18.30 Milan Futuro-SPAL (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

18.30 Juventus Next Gen-Picerno (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

18.30 Carpi-Ascoli (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

18.30 Pineto-Pontedera (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

18.30 Clodiense-Trento (Serie C) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

18.45 Diretta Gol Europa League - SKY SPORT (canale 251)

18.45 Malmo-Rangers (Europa League) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

18.45 PSG-Juventus (Champions League femminile) - DAZN

19.00 Espanyol-Villarreal (Liga) - DAZN

19.00 Las Palmas-Betis (Liga) - DAZN

20.45 Perugia-Rimini (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 255) e NOW

20.45 Entella-Pescara (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

20.45 Monopoli-Benevento (Serie C) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

20.45 Triestina-Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT (canale 258) e NOW

20.45 Campobasso-Vis Pesaro (Serie C) - SKY SPORT (canale 259) e NOW

21.00 Diretta Gol Europa League - SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Roma-Athletic (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 Tottenham-Qarabag (Europa League) - SKY SPORT ARENA e SKY SPORT (canale 253)

21.00 Ajax-Besiktas (Europa League) - SKY SPORT (canale 254)

21.00 Napoli-Palermo (Coppa Italia) - ITALIA 1

21.00 Celta-Atletico Madrid (Liga) - DAZN