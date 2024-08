Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: c'è Napoli-Parma, continua il 3° turno di Serie A

Ci sono tantissimi appuntamenti calcistici in questo sabato 31 agosto. Comincia il 3° turno di Serie A, che tra le varie gare vede anche il Napoli affrontare il Parma alle ore 20.45. Si gioca anche per gli altri campionati internazionali e nelle serie cadette del nostro paese. Di seguito la programmazione in tv.

SABATO 31 AGOSTO

11.00 Genoa-Milan (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.30 Arsenal-Brighton (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW

14.00 Friburgo-Bayer Leverkusen (Bundesliga femminile) - DAZN

14.30 Inter-Cremonese (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

15.30 Werder Brema-Borussia Dortmund (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 258) e NOW

16.00 Leicester-Aston Villa (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW

16.30 Roma-Bologna (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

17.00 Barcellona-Valladolid (Liga) - DAZN

18.00 Sampdoria-Bari (Serie B) - DAZN

18.00 Campobasso-Legnago (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

18.00 Renate-Feralpisalò (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

18.00 Giana Erminio-Pro Patria (Serie C) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

18.00 Inter-Sampdoria (Serie A femminile) - DAZN

18.30 Zona Serie A - DAZN

18.30 Bologna-Empoli (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

18.30 Lecce-Cagliari (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.30 West Ham-Manchester City (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW

18.30 Bayer Leverkusen-Lipsia (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 258) e NOW

18.30 Cesena-Sassuolo (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

19.00 Athletic-Atletico Madrid (Liga) - DAZN

19.15 Espanyol-Rayo Vallecano (Liga) - DAZN

20.30 Modena-Cittadella (Serie B) - DAZN

20.30 Pisa-Reggiana (Serie B) - DAZN

20.30 Sassuolo-Cremonese (Serie B) - DAZN

20.30 Sudtirol-Brescia (Serie B) - DAZN

20.45 Zona Serie A - DAZN

20.45 Lazio-Milan (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.45 Napoli-Parma (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)

20.45 Union Clodiense-Triestina (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

20.45 Rimini-Entella (Serie C) - SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 256) e NOW

20.45 Monopoli-Sorrento (Serie C) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

20.45 Sestri Levante-Pineto (Serie C) - SKY SPORT (canale 258) e NOW

21.00 Bragantino-Bahia (Brasileirão) - MOLA

21.30 Valencia-Villarreal (Liga) - DAZN

21.30 Leganes-Maiorca (Liga) - DAZN

21.30 Sporting-Porto (Campionato portoghese) - DAZN

23.00 Velez Sarsfield-Independiente Rivadavia (Campionato argentino) - SOLOCALCIO e MOLA