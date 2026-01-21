Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continua il turno di Champions
In questo mercoledì 21 gennaio continua il settimo turno della league phase di Champions League, che vede impegnate anche due italiane, la Juventus contro il Benfica e l'Atalanta contro l'Athletic Bilbao alle ore 21:00. Di seguito la programmazione in tv.
MERCOLEDÌ 21 GENNAIO
12.00 Lecce-Juventus (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
12.00 Lazio-Cremonese (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
14.00 Napoli-Atalanta (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
18.00 Ternana-Inter (Coppa Italia femminile) - SKY SPORT CALCIO e NOW
18.30 Damac-Al Nassr (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV
18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.45 Galatasaray-Atletico Madrid (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
18.45 Qarabag-Eintracht Francoforte (Champions League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
20.30 Lazio-Roma (Coppa Italia femminile) - SKY SPORT CALCIO e NOW
21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Juventus-Benfica (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO
21.00 Atalanta-Athletic (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Marsiglia-Liverpool (Champions League) - TV8, SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 Slavia Praga-Barcellona (Champions League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
21.00 Bayern-Union SG (Champions League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
21.00 Chelsea-Pafos (Champions League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
21.00 Newcastle-PSV (Champions League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
