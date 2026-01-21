Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continua il turno di Champions

di Davide Baratto

In questo mercoledì 21 gennaio continua il settimo turno della league phase di Champions League, che vede impegnate anche due italiane, la Juventus contro il Benfica e l'Atalanta contro l'Athletic Bilbao alle ore 21:00. Di seguito la programmazione in tv.

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO

12.00 Lecce-Juventus (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

12.00 Lazio-Cremonese (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

14.00 Napoli-Atalanta (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

18.00 Ternana-Inter (Coppa Italia femminile) - SKY SPORT CALCIO e NOW

18.30 Damac-Al Nassr (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV

18.45 Diretta Gol Champions League -  SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.45 Galatasaray-Atletico Madrid (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 253) e NOW

18.45 Qarabag-Eintracht Francoforte (Champions League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

20.30 Lazio-Roma (Coppa Italia femminile) - SKY SPORT CALCIO e NOW

21.00 Diretta Gol Champions League -  SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Juventus-Benfica (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO

21.00 Atalanta-Athletic (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 Marsiglia-Liverpool (Champions League) - TV8, SKY SPORT (canale 253) e NOW

21.00 Slavia Praga-Barcellona (Champions League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

21.00 Bayern-Union SG (Champions League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.00 Chelsea-Pafos (Champions League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

21.00 Newcastle-PSV (Champions League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW