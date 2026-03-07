Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continua la 28ª giornata di Serie A

Dopo l'anticipo vinto ieri dal Napoli contro il Torino, in questo sabato 7 marzo continua la 28ª giornata di Serie A, che prevede altri tre match: Cagliari-Como alle ore 15:00, Atalanta-Udinese alle 18:00 e Juventus-Pisa alle 20:45. Si gioca anche nelle serie cadette del nostro paese e sono numerosi gli appuntamenti internazionali. Inoltre appuntamento alle 11 con il Napoli Primavera che affronta in casa il Sassuolo. Di seguito la programmazione in tv.

SABATO 7 MARZO

11.00 Napoli-Sassuolo (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.00 Juventus-Genoa (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.00 Darmstadt-Holstein Kiel (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW

13.15 Mansfield-Arsenal (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

14.00 Getafe-Betis (Liga) - DAZN

14.30 Giana Erminio-Vicenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

14.30 Arzignano-Lecco (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

14.30 Inter U23-Albinoleffe (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 253) e NOW

14.30 Novara-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

14.30 Trento-Virtus Verona (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

14.30 Dolomiti Bellunesi-Ospitaletto (Serie C) - SKY SPORT (canale 256)e NOW

15.00 Cagliari-Como (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Zona Serie B - DAZN

15.00 Avellino-Padova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Spezia-Monza (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Sudtirol-Virtus Entella (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Bologna-Lazio (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

15.30 Friburgo-Bayer Leverkusen (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW

16.15 Levante-Girona (Liga) - DAZN

16.30 Groningen-Ajax (Eredivisie) - COMO TV

17.15 Venezia-Reggiana (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

17.30 Union Brescia-Triestina (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT(canale 251) e NOW

17.30 Pro Vercelli-Cittadella (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252)e NOW

17.30 Pro Patria-Alcione (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

17.30 Renate-Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)e NOW

18.00 Atalanta-Udinese (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

18.15 Italia-Danimarca femminile (Qualificazioni Mondiali) - RAI 2

18.30 Colonia-Borussia Dortmund (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW

18.30 Atletico Madrid-Real Sociedad (Liga) - DAZN

18.45 Wrexham-Chelsea (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

19.00 Braga-Sporting (Campionato portoghese) - DAZN

19.30 Modena-Cesena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.00 PSV-AZ (Eredivisie) - COMO TV

20.00 Al Nassr-Neom (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV

20.30 Dunfermline-Aberdeen (Coppa di Scozia) - COMO TV

20.45 Juventus-Pisa (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.45 Union SG-Genk (Campionato belga) - DAZN

21.00 Celta-Real Madrid (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

21.00 Newcastle-Manchester City (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+

21.00 New England Revolution-Houston Dynamo, New York City-Orlando City (MLS) - APPLE TV

21.05 Tolosa-Marsiglia (Ligue 1) - SKY SPORT(canale 252) e NOW

22.30 DC United-Inter Miami (MLS) - APPLE TV