Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continua la 28ª giornata di Serie A

Dopo l'anticipo vinto ieri dal Napoli contro il Torino, in questo sabato 7 marzo continua la 28ª giornata di Serie A, che prevede altri tre match: Cagliari-Como alle ore 15:00, Atalanta-Udinese alle 18:00 e Juventus-Pisa alle 20:45. Si gioca anche nelle serie cadette del nostro paese e sono numerosi gli appuntamenti internazionali. Inoltre appuntamento alle 11 con il Napoli Primavera che affronta in casa il Sassuolo. Di seguito la programmazione in tv.
SABATO 7 MARZO
11.00 Napoli-Sassuolo (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
13.00 Juventus-Genoa (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
13.00 Darmstadt-Holstein Kiel (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW
13.15 Mansfield-Arsenal (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
14.00 Getafe-Betis (Liga) - DAZN
14.30 Giana Erminio-Vicenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW
14.30 Arzignano-Lecco (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
14.30 Inter U23-Albinoleffe (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
14.30 Novara-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
14.30 Trento-Virtus Verona (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
14.30 Dolomiti Bellunesi-Ospitaletto (Serie C) - SKY SPORT (canale 256)e NOW
15.00 Cagliari-Como (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Zona Serie B - DAZN
15.00 Avellino-Padova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Spezia-Monza (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Sudtirol-Virtus Entella (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Bologna-Lazio (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
15.30 Friburgo-Bayer Leverkusen (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW
16.15 Levante-Girona (Liga) - DAZN
16.30 Groningen-Ajax (Eredivisie) - COMO TV
17.15 Venezia-Reggiana (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.30 Union Brescia-Triestina (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT(canale 251) e NOW
17.30 Pro Vercelli-Cittadella (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252)e NOW
17.30 Pro Patria-Alcione (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
17.30 Renate-Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)e NOW
18.00 Atalanta-Udinese (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
18.15 Italia-Danimarca femminile (Qualificazioni Mondiali) - RAI 2
18.30 Colonia-Borussia Dortmund (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW
18.30 Atletico Madrid-Real Sociedad (Liga) - DAZN
18.45 Wrexham-Chelsea (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
19.00 Braga-Sporting (Campionato portoghese) - DAZN
19.30 Modena-Cesena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.00 PSV-AZ (Eredivisie) - COMO TV
20.00 Al Nassr-Neom (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV
20.30 Dunfermline-Aberdeen (Coppa di Scozia) - COMO TV
20.45 Juventus-Pisa (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.45 Union SG-Genk (Campionato belga) - DAZN
21.00 Celta-Real Madrid (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.00 Newcastle-Manchester City (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
21.00 New England Revolution-Houston Dynamo, New York City-Orlando City (MLS) - APPLE TV
21.05 Tolosa-Marsiglia (Ligue 1) - SKY SPORT(canale 252) e NOW
22.30 DC United-Inter Miami (MLS) - APPLE TV
