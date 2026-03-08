Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: c'è il derby Milan-Inter
In questa domenica 8 marzo, prosegue la 28ª giornata di Serie A, che tra i vari match vede andare in scena il derby tra Milan e Inter alle ore 20:45. Si gioca anche nelle serie cadette del nostro paese e sono numerosi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.
DOMENICA 8 MARZO
11.00 Roma-Parma (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
11.00 Verona-Frosinone (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
12.30 Lecce-Cremonese (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
12.30 Juventus Next Gen-Vis Pesaro (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 257)e NOW
12.30 Forlì-Livorno (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 258)e NOW
13.00 Fulham-Southampton (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
13.00 Inter-Fiorentina (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
13.00 Bruges-Anderlecht (Campionato belga) - DAZN
14.00 Villarreal-Elche (Liga) - DAZN
14.00 Rangers-Celtic (Coppa di Scozia) - COMO TV
14.30 Salernitana-Latina (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251)e NOW
14.30 Trapani-Crotone (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 252) e NOW
14.30 Cosenza-Team Altamura (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
14.30 Siracusa-Giugliano (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
14.30 Carpi-Torres (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
14.30 Pianese-Pineto (Serie C) - SKY SPORT (canale 256)e NOW
15.00 Zona Serie A - DAZN
15.00 Fiorentina-Parma (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Bologna-Verona (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)
15.00 Zona Serie B - DAZN
15.00 Catanzaro-Empoli (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Frosinone-Sampdoria (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Mantova-Juve Stabia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Lens-Metz (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO e NOW
15.00 Hajduk-Dinamo Zagabria (Campionato croato) - COMO TV
15.00 Cagliari-Monza (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
15.30 St. Pauli-Eintracht Francoforte (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
16.15 Athletic-Barcellona (Liga) - DAZN
16.45 NAC-Feyenoord (Eredivisie) - COMO TV
17.15 Carrarese-Palermo (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.30 Union Berlino-Werder Brema (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
17.30 Leeds-Norwich (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
17.30 Sorrento-Benevento (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
17.30 Foggia-Potenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
17.30 Guidonia-Sambenedettese (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
17.45 Vukovar-Rijeka (Campionato croato) - COMO TV
18.00 Genoa-Roma (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.30 Siviglia-Rayo Vallecano (Liga) - DAZN
19.00 Benfica-Porto (Campionato portoghese) - DAZN
19.30 Pescara-Bari (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Ternana-Gubbio (Serie C) - SKY SPORT (canale 251)e NOW
20.30 Cavese-Picerno (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.45 Milan-Inter (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Lione-Paris FC (Ligue 1) - SKY SPORT UNO e NOW
21.00 Valencia-Alaves (Liga) - DAZN
21.30 New York Red Bulls-Montreal (MLS) - APPLE TV
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Lecce
