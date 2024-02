Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: il Napoli e non solo, anche Conference e Serie C

Continuano le gare di Champions League. Dopo l'Inter, che ieri ha affrontato l'Atletico Madrid, tocca al Napoli del nuovo allenatore Francesco Calzona. Gli azzurri saranno impegnati questa sera contro l'Arsenal, la gara sarà trasmessa in diretta da Amazon Prime Video. L'altra gara di Champions League, quella fra Porto e Arsenal, sarà trasmessa da Sky e Infinity+. Si gioca anche il playoff di Conference League, la gara di ritorno fra Gent e Maccabi Haifa: fischio d'inizio alle 18.00 su Sky Sport. In Italia si gioca in Serie C, con i recuperi del 23° e del 25° turno: Atalanta U23-Renate e Pro Sesto-Alessandria. 14.00 Atalanta U23-Renate (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT

18.00 Pro Sesto-Alessandria (Serie C) - SKY SPORT

18.00 Gent-Maccabi Haifa (Conference League) - SKY SPORT

21.00 Napoli-Barcellona (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO

21.00 Porto-Arsenal (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT, INFINITY+