Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: in campo i posticipi della 22ª di Serie A

In questo lunedì 27 gennaio si chiude la 22esima giornata di Serie A: in campo i posticipi Venezia-Verona alle ore 18:30 e Genoa-Monza alle 20:45. Si gioca anche in Campionato Primavera e in Serie C, sono diversi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.

LUNEDÌ 27 GENNAIO

14.00 Sassuolo-Cesena (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

16.00 Bologna-Fiorentina (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

18.00 Roma-Lazio (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

18.00 Al Qadsiah-Al Hilal (Saudi League) - SOLOCALCIO

18.30 Venezia-Verona (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.30 Crotone-Picerno (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.30 Arezzo-Pontedera (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.30 Team Altamura-Taranto (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.30 Cadice-Mirandes (Segunda Division) - DAZN

20.45 Genoa-Monza (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Alaves-Celta (Liga) - DAZN