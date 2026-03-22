Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: in campo Inter, Roma e Como
In questa domenica 22 marzo prosegue la 30ª giornata di Serie A: start alle ore 12:30 con Como-Pisa, doppio impegno alle 15:00 con Atalanta-Verona e Bologna-Lazio, si continua con Roma-Lecce alle 18:00 e chiude Fiorentina-Inter alle 20:45. Si gioca anche nelle serie cadette del nostro paese e sono numerosi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.
DOMENICA 22 MARZO
11.00 Lecce-Atalanta (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
11.00 Cagliari-Fiorentina (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
12.30 Como-Pisa (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
12.30 Cavese-Foggia (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 257) e NOW
12.30 Pro Patria-Lecco (Serie C) - SKY SPORT (canale 258) e NOW
12.30 Fiorentina-Parma (Serie A femminile) - DAZN
13.00 Newcastle-Sunderland (Premier League) - SKY SPORT MAX e NOW
13.00 Inter-Lazio (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
13.30 Dundee United-Celtic (Campionato scozzese) - COMO TV
14.00 Barcellona-Rayo Vallecano (Liga) - DAZN
14.30 Cosenza-Latina (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
14.30 Sorrento-Crotone (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
14.30 Trapani-Potenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)e NOW
14.30 Siracusa-Picerno (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
14.30 Audace Cerignola-Giugliano (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
14.30 Novara-Alcione (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
14.30 Feyenoord-Ajax (Eredivisie) - COMO TV
14.30 Treviso-Luparense (Serie D) - VIVO AZZURRO TV e YOUTUBE LND
15.00 Zona Serie A (Serie A) - DAZN
15.00 Atalanta-Verona (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Bologna-Lazio (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)
15.00 Bari-Carrarese (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Empoli-Pescara (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Sudtirol-Frosinone (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Cesena-Parma (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
15.00 Ternana-Sassuolo (Serie A femminile) - DAZN
15.15 Aston Villa-West Ham (Premier League) - SKY SPORT MIX e NOW
15.15 Tottenham-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT MAX e NOW
15.30 Mainz-Eintracht Francoforte (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 258) e NOW
16.15 Celta-Alaves (Liga) - DAZN
16.45 Telstar-PSV (Eredivisie) - COMO TV
16.45 Groningen-AZ (Eredivisie) - COMO TV
17.15 Sampdoria-Avellino (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.30 Arsenal-Manchester City (Finale League Cup) - YOUTUBE CRONACHE DI SPOGLIATOIO
17.30 St. Pauli-Friburgo (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
17.30 Inter U23-Dolomiti Bellunesi (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 252)e NOW
17.30 Arzignano-Cittadella (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
18.00 Roma-Lecce (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.00 New York City-Inter Miami (MLS) - APPLE TV
18.00 Milan-Como (Serie A femminile) - DAZN
18.30 Athletic-Betis (Liga) - DAZN
19.00 Alverca-Sporting (Campionato portoghese) - DAZN
19.30 Augsburg-Stoccarda (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
19.30 Virtus Entella-Reggiana (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
19.30 Minnesota United-Seattle Sounders (MLS) - APPLE TV
20.45 Fiorentina-Inter (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Nantes-Strasburgo (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO e NOW
21.00 Real Madrid-Atletico Madrid (Liga) - DAZN e ITALIA 1
21.30 Braga-Porto (Campionato portoghese) - DAZN
21.30 Portland Timbers-LA Galaxy (MLS) - APPLE TV
21.45 Estudiantes Rio Cuarto-River Plate (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Milan
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro