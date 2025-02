Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: in scena i play-off di Europa League

vedi letture

In questo giovedì 13 febbraio vanno in scena i play-off di Europa League: 8 gare in totale, tra le italiane scende in campo alle 21 la Roma fuori casa contro il Porto. Si gioca anche in Youth League e per la Coppa Italia Serie C. Di seguito la programmazione in tv.

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO

18.45 Diretta Gol Europa League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.45 Union SG-Ajax (Europa League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW

18.45 Fenerbahçe-Anderlecht (Europa League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

18.45 Midtjylland-Real Sociedad (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

18.45 Ferencvaros-Viktoria Plzen (Europa League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

21.00 Diretta Gol Europa League - SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Porto-Roma (Europa League) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 AZ-Galatasaray (Europa League) - TV8, SKY SPORT (canale 253) e NOW

21.00 Twente-Bodo/Glimt (Europa League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

21.00 PAOK-FCSB (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW