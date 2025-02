Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: prosegue la 26ª di Serie A, c'è Inter-Genoa

In questo sabato 21 febbraio prosegue la 26ª giornata di Serie A. Doppio anticipo alle 15 con la Lazio che gioca in trasferta contro il Venezia e il Parma che ospita il Bologna nel derby emiliano. Alle 18 sfida a Torino tra i granata e il Milan, mentre alle 20.45 l'Inter affronta il Genoa a San Siro. Si gioca anche per le serie cadette del nostro paese e sono diversi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.

SABATO 21 FEBBRAIO

13.00 Bologna-Inter (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.30 Everton-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW

14.00 Alaves-Espanyol (Liga) - DAZN

15.00 Zona Serie A - DAZN

15.00 Venezia-Lazio (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Parma-Bologna (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)

15.00 Zona Serie B - DAZN

15.00 Cittadella-Modena (Serie B) - DAZN

15.00 Mantova-Bari (Serie B) - DAZN

15.00 Pisa-Juve Stabia (Serie B) - DAZN

15.00 Reggiana-Carrarese (Serie B) - DAZN

15.00 Triestina-Alcione (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

15.00 SPAL-Campobasso (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

15.00 Carpi-Pianese (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW

15.00 Caldiero-Feralpisalò (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

15.00 Gubbio-Legnago (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

15.00 Arzignano-Virtus Verona (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

15.00 Hajduk Spalato-Osijek (Campionato croato) - MOLA

15.30 Holstein Kiel-Bayer Leverkusen (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 259) e NOW

16.00 Arsenal-West Ham (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW

16.00 Ipswich-Tottenham (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW

16.00 Fulham-Crystal Palace (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

16.00 Southampton-Brighton (Premier League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW

16.15 Rayo Vallecano-Villarreal (Liga) - DAZN

17.15 Cremonese-Cesena (Serie B) - DAZN

17.30 Latina-Benevento (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

17.30 Casertana-Avellino (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

17.30 Juventus Next Gen-Giugliano (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

17.30 Lecco-Pro Patria (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

17.30 Turris-Cavese (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

17.45 Rijeka-Dinamo Zagabria (Campionato croato) - MOLA

18.00 Torino-Milan (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

18.30 Valencia-Atletico Madrid (Liga) - DAZN

18.30 Aston Villa-Chelsea (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW

18.30 Borussia Dortmund-Union Berlino (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW

19.00 Benfica-Boavista (Liga) - DAZN

20.00 Feyenoord-Almere City (Eredivisie) - MOLA

20.45 Inter-Genoa (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Las Palmas-Barcellona (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

23.15 Boca Juniors-Aldosivi (Campionato argentino) - SOLOCALCIO e MOLA