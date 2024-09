Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: recupero Atalanta-Como e 16esimi di Coppa Italia

vedi letture

Ci sono diversi appuntamenti calcistici in questo martedì 24 settembre. Iniziano infatti i sedicesimi di finale di Coppa Italia e si recupera la partita rinviata Atalanta-Como, ma si gioca anche per le serie cadette del nostro paese e sono diversi gli incontri internazionali. Di seguito la programmazione in tv.

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE

15.00 Lecce-Sassuolo (Coppa Italia) - 20

18.00 Cagliari-Cremonese (Coppa Italia) - 20

18.30 Albinoleffe-Pro Patria (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO (canale 251) e NOW

19.00 Siviglia-Valladolid (Liga) - DAZN

19.00 Valencia-Osasuna (Liga) - DAZN

20.45 Atalanta-Como (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.45 Padova-Virtus Verona (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, (canale 251) e NOW

20.45 Vicenza-Renate (Serie C) - SKY SPORT ARENA (canale 252) e NOW

20.45 Turris-Avellino (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.45 Casertana-Taranto (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

20.45 Sestri Levante-Torres (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

20.45 Arezzo-Gubbio (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

20.45 Novara-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

20.45 Team Altamura-Cavese (Serie C) - SKY SPORT (canale 258) e NOW

21.00 Torino-Empoli (Coppa Italia) - ITALIA 1

21.00 Real Madrid-Alaves (Liga) - DAZN