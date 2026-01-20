Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: riparte la Champions, c'è Copenhagen-Napoli
In questo martedì 20 gennaio riparte la Champions League che dà il via al settimo turno della league phase: tra le nove gare giocano due italiane, Copenhagen-Napoli e Inter-Arsenal alle ore 21:00. Di seguito la programmazione in tv.
MARTEDÌ 20 GENNAIO
12.00 Frosinone-Milan (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
14.00 Parma-Fiorentina (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
15.00 Italia-Slovenia Under 15 (Amichevole) - VIVO AZZURRO TV
16.00 Sassuolo-Genoa (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
18.00 Inter-Monza (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
16.30 Kairat-Bruges (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
18.00 Spagna-Italia Under 17 (Amichevole) - VIVO AZZURRO TV
18.00 Milan-Fiorentina (Coppa Italia femminile) - SKY SPORT CALCIO e NOW
18.30 Al Ahli-Al Khaleej (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV
18.45 Bodo/Glimt-Manchester City (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Inter-Arsenal (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Copenhagen-Napoli (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 Real Madrid-Monaco (Champions League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 254) e NOW
21.00 Sporting-PSG (Champions League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 255) e NOW
21.00 Tottenham-Borussia Dortmund (Champions League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
21.00 Olympiacos-Bayer Leverkusen (Champions League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
21.00 Villarreal-Ajax (Champions League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW
21.30 Bodo/Glimt-Manchester City (Champions League) - CIELO (differita
