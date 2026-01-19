Morto il padre di De Martino, il cordoglio del club: "Vicini all'amico Stefano"
Giornata di dolore per Stefano De Martino. Nella mattinata del 19 gennaio è morto il padre Enrico. L'uomo aveva 61 anni e da tempo era in condizioni di salute delicate. Anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha voluto esprimere il suo cordoglio:
"Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutto il Calcio Napoli sono vicini all'amico Stefano De Martino in questo momento di dolore per la perdita del caro papà", si legge in un post pubblicato dalla SSC Napoli su X.
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
