Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continua la 21ª giornata di Serie A

di Davide Baratto

In questa domenica 18 gennaio continua la 21ª giornata di Serie A, che tra le altre vede andare in scena due gare importanti per le zone alte della classifica: Torino-Roma alle ore 18:00 e Milan-Lecce alle 20:45. Si gioca anche nelle serie cadette del nostro paese e sono numerosi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.

DOMENICA 18 GENNAIO

11.00 Lecce-Bologna (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

12.30 Parma-Genoa (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

12.30 Atalanta U23-Salernitana (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 257) e NOW

12.30 Forlì-Sambenedettese (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 258) e NOW

12.30 Roma-Sassuolo (Serie A femminile) - DAZN

13.00 Cagliari-Roma (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.30 Gent-Anderlecht (Campionato belga) - DAZN

14.00 Getafe-Valencia (Liga) - DAZN

14.30 Arzignano-Vicenza (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

14.30 Pro Vercelli-Brescia (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW

14.30 Potenza-Casertana (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

14.30 Perugia-Gubbio (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

14.30 Trapani-Sorrento (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

14.30 Siracusa-Audace Cerignola (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

14.30 Tau Altopascio-Ghiviborbo (Serie D) - VIVO AZZURRO TV

15.00 Bologna-Fiorentina (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Wolverhampton-Newcastle (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW

15.00 Pescara-Modena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Ternana-Lazio (Serie A femminile) - DAZN

15.30 Stoccarda-Union Berlino (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW

15.30 Inter-Juventus (Serie A femminile) - RAI SPORT e DAZN

16.15 Atletico Madrid-Alaves (Liga) - DAZN

16.45 Feyenoord-Sparta (Eredivisie) - COMO TV

17.15 Palermo-Spezia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

17.30 Aston Villa-Everton (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW

17.30 Augsburg-Friburgo (Bundesliga) - SKY SPORT MIX e NOW

17.30 Inter U23-Verona (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

17.30 Bra-Ravenna (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW

17.30 Pontedera-Pineto (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

17.30 Renate-Albinoleffe (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

17.30 Picerno-Latina (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

18.00 Torino-Roma (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.15 Celta-Rayo Vallecano (Liga) - DAZN

18.30 Charleroi-Standard Liegi (Campionato belga) - DAZN

18.30 Neom-Al Hilal (Saudi League) - SOLOCALCIO e COMO TV

18.30 Auchinleck Talbot-Celtic (Coppa di Scozia) - COMO TV

20.00 Senegal-Marocco (Finale Coppa d'Africa) - SPORTITALIA

20.30 Monopoli-Catania (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.30 Foggia-Giugliano (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.45 Milan-Lecce (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.45 Lione-Brest (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO e NOW

21.00 Real Sociedad-Barcellona (Liga) - DAZN

21.30 Vitoria Guimaraes-Porto (Campionato portoghese) - DAZN