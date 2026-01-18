Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continua la 21ª giornata di Serie A
In questa domenica 18 gennaio continua la 21ª giornata di Serie A, che tra le altre vede andare in scena due gare importanti per le zone alte della classifica: Torino-Roma alle ore 18:00 e Milan-Lecce alle 20:45. Si gioca anche nelle serie cadette del nostro paese e sono numerosi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.
DOMENICA 18 GENNAIO
11.00 Lecce-Bologna (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
12.30 Parma-Genoa (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
12.30 Atalanta U23-Salernitana (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 257) e NOW
12.30 Forlì-Sambenedettese (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 258) e NOW
12.30 Roma-Sassuolo (Serie A femminile) - DAZN
13.00 Cagliari-Roma (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
13.30 Gent-Anderlecht (Campionato belga) - DAZN
14.00 Getafe-Valencia (Liga) - DAZN
14.30 Arzignano-Vicenza (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
14.30 Pro Vercelli-Brescia (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW
14.30 Potenza-Casertana (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
14.30 Perugia-Gubbio (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
14.30 Trapani-Sorrento (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
14.30 Siracusa-Audace Cerignola (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
14.30 Tau Altopascio-Ghiviborbo (Serie D) - VIVO AZZURRO TV
15.00 Bologna-Fiorentina (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Wolverhampton-Newcastle (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW
15.00 Pescara-Modena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Ternana-Lazio (Serie A femminile) - DAZN
15.30 Stoccarda-Union Berlino (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW
15.30 Inter-Juventus (Serie A femminile) - RAI SPORT e DAZN
16.15 Atletico Madrid-Alaves (Liga) - DAZN
16.45 Feyenoord-Sparta (Eredivisie) - COMO TV
17.15 Palermo-Spezia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.30 Aston Villa-Everton (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW
17.30 Augsburg-Friburgo (Bundesliga) - SKY SPORT MIX e NOW
17.30 Inter U23-Verona (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
17.30 Bra-Ravenna (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
17.30 Pontedera-Pineto (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
17.30 Renate-Albinoleffe (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
17.30 Picerno-Latina (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
18.00 Torino-Roma (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.15 Celta-Rayo Vallecano (Liga) - DAZN
18.30 Charleroi-Standard Liegi (Campionato belga) - DAZN
18.30 Neom-Al Hilal (Saudi League) - SOLOCALCIO e COMO TV
18.30 Auchinleck Talbot-Celtic (Coppa di Scozia) - COMO TV
20.00 Senegal-Marocco (Finale Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
20.30 Monopoli-Catania (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Foggia-Giugliano (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.45 Milan-Lecce (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Lione-Brest (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO e NOW
21.00 Real Sociedad-Barcellona (Liga) - DAZN
21.30 Vitoria Guimaraes-Porto (Campionato portoghese) - DAZN
