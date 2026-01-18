Giorni decisivi per le cessioni di Lucca e Lang: alla DS le ultime di Venerato

di Antonio Noto

Stasera alle 22.54 su Rai Due va in onda la 'Domenica Sportiva' condotta da Simona Rolandi e Paolo Maggioni. In diretta il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato con le ultime notizie sul Napoli. Giorni decisivi per le cessioni di Lorenzo Lucca e Noa Lang. Senza le loro cessioni mercato bloccato in entrata.

