Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: semifinali di Europa League e Conference

TuttoNapoli.net

Termina oggi la tre giorni delle coppe europee con l'andata delle semifinali di Europa League e Conference League. In campo tre squadre italiane: all'Olimpico la Roma affronta il Bayer Leverkusen, mentre al Velodrome di Marsiglia l'Atalanta si scontra contro l'Olympique. In Conference League la Fiorentina se la vedrà in casa con il Bruges. Di seguito la programmazione completa di oggi in tv.

20.30 Chelsea-Tottenham (Premier League) - SKY SPORT (canale 256)

21.00 Zona Europa - DAZN

21.00 Diretta Gol Europa - SKY SPORT (canale 251)

21.00 Roma-Bayer Leverkusen (Europa League) - RAI 1, DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 252)

21.00 Marsiglia-Atalanta (Europa League) - DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 253)

21.00 Fiorentina-Bruges (Conference League) - TV8, DAZN e SKY SPORT (canale 254)

21.00 Aston Villa-Olympiacos (Conference League) - DAZN e SKY SPORT (canale 255)