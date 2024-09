Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: Serie C con un derby campano

Tanta Serie C in questo primo lunedì di settembre. Tra i match in programma anche un derby campano: Avellino-Giugliano. Si gioca anche in Spagna con la sfida del campionato cadetto tra Eibar e Levante. Di seguito la programmazione in tv.

19.00 Eibar-Levante (Segunda División) - DAZN

20.45 Cavese-Crotone (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.45 Avellino-Giugliano (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.45 Ascoli-Pianese (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

20.45 Team Altamura-Foggia (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

20.45 Vis Pesaro-Arezzo (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

20.45 Arzignano-Albinoleffe (Serie C) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

21.15 Catania-Benevento (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW