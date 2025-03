Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: si completano gli ottavi di Champions

In questo mercoledì 12 marzo si completano gli ottavi di Champions League 2024/25. Quattro le gare in programma: start alle 18:45 con Lille-Borussia Dortmund, alle ore 21:00 invece vanno in scena il derby di Madrid tra Atletico e Real, Arsenal-PSV e Aston Villa-Bruges. Di seguito la programmazione in tv.

MERCOLEDÌ 12 MARZO

12.30 Milan-Lecce (Coppa Italia Primavera) - SPORTITALIA

15.00 Cagliari-Juventus (Coppa Italia Primavera) - SPORTITALIA

18.30 Sorrento-Juventus Next Gen (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 255) e NOW

18.30 Team Altamura-Casertana (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

18.30 Monopoli-Latina (Serie C) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

18.30 Giugliano-Picerno (Serie C) - SKY SPORT (canale 258) e NOW

18.30 Cavese-Messina (Serie C) - SKY SPORT (canale 259) e NOW

18.45 Lille-Borussia Dortmund (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 254) e NOW

20.45 Benevento-Crotone (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 255) e NOW

20.30 Avellino-Trapani (Serie C) – RAI SPORT, SKY SPORT (canale 256) e NOW

20.45 Audace Cerignola-Foggia (Serie C) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Atletico Madrid-Real Madrid (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO

21.00 Arsenal-PSV (Champions League) - TV8, SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 Aston Villa-Bruges (Champions League) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

23.00 Cerro Porteno-Melgar (Copa Libertadores) - MOLA