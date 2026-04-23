Lukaku, falso allarme: nessun problema fisico, cosa filtra dal Belgio

Lukaku, falso allarme: nessun problema fisico, cosa filtra dal BelgioTuttoNapoli.net
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di Fabio Tarantino

Nessun nuovo allarme per Romelu Lukaku. Dal Belgio, dove sta portando avanti il suo programma personalizzato, arrivano segnali più rassicuranti rispetto alle prime impressioni di ieri pomeriggio, quando il sito belga HLN aveva pubblicato le foto di Rom, dolorante, durante un allenamento al Bosuil, campo dell’Anversa: l’interruzione anticipata della sessione era legata a una gestione prudente dei carichi di lavoro.

Nessun infortunio, dunque, ma una scelta preventiva all’interno di un percorso di riabilitazione che procede secondo i piani stabiliti. Il lavoro resta focalizzato sul recupero della miglior condizione, dopo i problemi accusati negli ultimi mesi tra coscia e ileopsoas. Il Napoli, dal canto suo, continua a monitorare la situazione. Lo spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport oggi in edicola. 