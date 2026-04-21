Flop Garnacho al Chelsea, l’ex tecnico: "È diventato una superstar troppo in fretta"

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L’ex responsabile del settore giovanile del Manchester United, Nicky Butt, ha espresso giudizi molto netti su Alejandro Garnacho

L’ex responsabile del settore giovanile del Manchester United, Nicky Butt, ha espresso giudizi molto netti su Alejandro Garnacho, oggi in forza al Chelsea. Nel podcast “The Good, The Bad & The Football”, l’ex centrocampista inglese ha tracciato il profilo di un giocatore che, a suo avviso, si sarebbe presto discostato dagli equilibri del club, ricordando come “Garnacho è sempre stato un po’ distante, aveva un’alta opinione di se stesso” sin dal suo arrivo a 16 anni.

Le critiche di Butt e il rapporto con il Manchester United

Butt ha poi criticato la rapida crescita del giocatore in prima squadra, ritenuta gestita in modo poco equilibrato: “È diventato una superstar troppo in fretta”, sottolineando come, a suo dire, sarebbe stato necessario un intervento più incisivo da parte del club: “All’epoca, qualcuno in questo club avrebbe dovuto rimetterlo al suo posto”. Secondo l’ex dirigente, il problema si sarebbe progressivamente aggravato fino a diventare incompatibile con gli standard richiesti dal Manchester United. Butt è arrivato anche a sostenere che la società abbia fatto bene a lasciarlo partire, affermando: “La cosa migliore che il Manchester United abbia fatto è venderlo”, aggiungendo che “il suo atteggiamento è stato una vergogna per il Manchester United”. Ha poi concluso senza mezzi termini: “Non bisogna credersi più importanti del club. Se manca di rispetto al club e ai suoi compagni di squadra quando se ne va, allora è finita. Ecco cosa si dice...”.