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Il Mattino apre con il caso Lukaku: "Toccata e fuga"

Il Mattino apre con il caso Lukaku: "Toccata e fuga"
Oggi alle 00:30Brevi
di Davide Baratto

"Toccata e fuga", apre così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, parlando di Big Rom che ha avuto un incontro con il Napoli per poi fare subito rientro in patria. Il sommario: "Lukaku torna solo per ottenere l'ok ad allenarsi in Belgio". Di seguito la prima pagina integrale.