Prima pagina
Tuttosport: "L'Inter per la gloria. Il Como per la storia"
TuttoNapoli.net
In occasione della prima pagina di oggi, questo è il titolo principale proposto da Tuttosport: "Pellegrini vota Spalletti". Il centrocampista della Roma, in scadenza di contratto e obiettivo bianconero: "Allenatore fuori dal comune, gran rapporto con lui". Il tecnico ha curato pure la dipendenza da Yildiz e a luglio vuole David in ritiro per valutarlo meglio.
Si parla anche dell'altra metà di Torino, con questo titolo in taglio alto: "lo portavoce dei tifosi". Pulici, mito del Toro, spiega perché ha messo la fascia anti Cairo: "Sono felice di interpretare il pensiero della gente granata". Parla anche Petrachi: "Avanti con D'Aversa? Stiamo vedendo come proseguire e che tipo di stagione vogliamo fare".
Pubblicità
Brevi
Foto"Lezioni di giuridicità delle regole del calcio": il Prof Clemente di San Luca fa tappa alla Sapienza
Copertina Da 0 al punto di non ritorno: le frasi scioccanti di Conte, la barca di milioni in fumo e la rivoluzione di ADL di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
24 apr 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Cremonese
In primo piano
Francesco CarboneDe Bruyne: “Atmosfera positiva rispetto all’inizio, sono felice. Serie A? Difese a 5 e ci si annulla…”
Davide BarattoConte spiega il suo metodo: "È importante capire la differenza tra vincere e non vincere"
Fabio TarantinoADL a The Athletic: “Conte non ci abbandonerà mai all’ultimo, ma se lo dicesse ora... Su Kvara, Hamsik e le riforme..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: 31 mln bruciati, la scena che fa girare le ba**e ad ADL, l'inspiegabile scelta di Conte e il truffatore McTominay
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com