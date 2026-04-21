Foto VAR sotto processo: il Prof Clemente di San Luca alla Vanvitelli per il convegno sul diritto nel calcio

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Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” organizza un incontro di approfondimento dedicato a uno dei temi più dibattuti nel mondo del calcio contemporaneo: il Protocollo VAR. L’appuntamento, dal titolo “Il Protocollo VAR: chi è sotto processo? La disciplina giuridica, la sua interpretazione e la sua applicazione”, si terrà mercoledì 22 aprile 2026 alle ore 14:30 presso Palazzo Melzi, Aula I, a Santa Maria Capua Vetere.

L’iniziativa si propone di analizzare il VAR non solo come strumento tecnico, ma soprattutto come oggetto di riflessione giuridica, mettendo in luce criticità, interpretazioni e modalità applicative della normativa vigente. Dopo i saluti istituzionali del Direttore del Dipartimento, Raffaele Picaro, e di Ambrogio De Siano, coordinatore del dottorato di ricerca, i lavori saranno introdotti e presieduti dal professor Antonio Fuccillo.

Nel corso dell’incontro, Giovanni Martini illustrerà il testo del Protocollo, mentre Mario Paladino presenterà alcuni casi controversi, offrendo spunti concreti di discussione. A seguire, il dibattito assumerà la forma di un vero e proprio confronto processuale davanti agli studenti, chiamati a vestire i panni di “giudici”: da un lato la difesa, sostenuta dall’avvocato e arbitro VAR internazionale Gianluca Aureliano; dall’altro l’accusa, affidata al Professor Guido Clemente di San Luca.

L’evento rappresenta un’occasione unica per approfondire l’intersezione tra diritto e sport, stimolando un confronto critico su uno strumento che ha rivoluzionato il calcio moderno e continua a far discutere per le sue implicazioni regolamentari e interpretative.