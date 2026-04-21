Ufficiale Annuncio SSC Napoli: "XTB sarà Global Trading Partner del Club fino al 2027"

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SSC Napoli annuncia una nuova partnership con XTB, che sarà Global Trading Partner del Club per le stagioni 2025/2026 e 2026/2027, con una presenza che si svilupperà attraverso piattaforme digitali, iniziative matchday, eventi e attivazioni dedicate.

L’accordo si inserisce nel percorso di crescita internazionale di SSC Napoli e nella strategia di sviluppo globale di XTB, con l’obiettivo di creare nuove occasioni di coinvolgimento per tifosi e community attraverso esperienze esclusive e iniziative dedicate.

Per celebrare l’avvio della partnership, XTB lancerà inoltre un pacchetto dedicato ai nuovi clienti, pensato anche per i tifosi del Napoli.

Omar Arnaout, CEO di XTB, ha dichiarato: “Questa partnership punta a promuovere una mentalità orientata agli investimenti tra i tifosi del Napoli nel mondo. Non si tratta soltanto di dare visibilità al nostro nome, ma di incoraggiare le persone a guardare alle proprie finanze in modo diverso. Il nostro obiettivo è accompagnarle verso decisioni consapevoli e rafforzare la fiducia nella propria capacità di far fruttare il denaro”.

Tommaso Bianchini, Direttore Generale - Area Business di SSC Napoli, ha aggiunto: “Siamo lieti di accogliere XTB come Global Trading Partner di SSC Napoli. Questa partnership si inserisce in modo naturale nel percorso di crescita internazionale del Club e ci permetterà di sviluppare nuove opportunità di coinvolgimento attraverso attivazioni digitali, esperienze matchday e iniziative esclusive dedicate ai nostri tifosi in tutto il mondo. Siamo orgogliosi di collaborare con una trading platform che condivide la nostra ambizione di dialogare con un pubblico sempre più globale in modo innovativo”.