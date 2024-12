Calcio in tv, le gare trasmesse oggi: start alle 12:30, poi Napoli-Venezia e chiude un big match

vedi letture

Ci sono diversi appuntamenti calcistici in questa domenica 29 dicembre. Continua la giornata 18 di Serie A che apre con Udinese-Torino alle 12:30, nel mezzo Napoli-Venezia (ore 15:00) e Juventus-Fiorentina (ore 18:00) ed a chiudere il big match Milan-Roma alle ore 20:45. Si gioca anche per le serie cadette del nostro paese e nei campi internazionali. Di seguito la programmazione in tv.

DOMENICA 29 DICEMBRE

12.30 Udinese-Torino (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

12.30 Cremonese-Brescia (Serie B) - DAZN

15.00 Napoli-Venezia (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Zona Serie B - DAZN

15.00 Bari-Spezia (Serie B) - DAZN

15.00 Carrarese-Cesena (Serie B) - DAZN

15.00 Mantova-Reggiana (Serie B) - DAZN

15.00 Modena-Sudtirol (Serie B) - DAZN

15.00 Sassuolo-Cosenza (Serie B) - DAZN

15.30 Leicester-Manchester City (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW

16.00 Tottenham-Wolverhampton (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW

17.15 Zona Serie B - DAZN

17.15 Juve Stabia-Frosinone (Serie B) - DAZN

17.15 Catanzaro-Salernitana (Serie B) - DAZN

17.15 Cittadella-Palermo (Serie B) - DAZN

18.00 Juventus-Fiorentina (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.15 West Ham-Liverpool (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW

20.45 Milan-Roma (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

21.30 Sporting-Benfica (Campionato portoghese) - DAZN